Haqqımızda

Anatoli Banişevskinin ailə üzvləri "Neftçi"nin qonağı olub

Anatoli Banişevskinin ailə üzvləri "Neftçi"nin qonağı olub Əfsanəvi futbolçu Anatoli Banişevskinin ailə üzvləri – həyat yoldaşı İnna Banişevskaya, qızı Milena Həsənova, nəvəsi Eldar Həsənov və veteran hakim Rüstəm Rəhimov “Palms Sports” Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin olublar.
Futbol
18 avqust 2025 19:01
Anatoli Banişevskinin ailə üzvləri Neftçinin qonağı olub

Əfsanəvi futbolçu Anatoli Banişevskinin ailə üzvləri – həyat yoldaşı İnna Banişevskaya, qızı Milena Həsənova, nəvəsi Eldar Həsənov və veteran hakim Rüstəm Rəhimov “Palms Sports” Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin olublar.

"Report" xəbər verir ki, qonaqları “Neftçi”nin baş icraçı direktoru Cenk Sümer qəbul edib.

Klub rəhbəri mərhum futbolçunun ailəsinə üzərində Anatoli Banişevskinin soyadı və “9” rəqəmi olan xatirə forması hədiyyə edib. Görüşdə gələn il fevralın 23-də 80 illik yubileyi olacaq Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunacaq, paytaxt təmsilçisi tərəfindən planlaşdırılan tədbirlərlə bağlı ailəsinə məlumat verilib.

Qeyd edək ki, əfsanəvi futbolçunun ailə üzvləri avqustun 16-da keçirilmiş “Neftçi” – “Şamaxı” matçına "ağ-qaralar" tərəfindən dəvət alsalar da, şəxsi işləri ilə əlaqədar stadiona gələ bilməmişdilər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tottenhem Argentina millisinin üzvü ilə müqavilə müddətini uzadıb
"Tottenhem" Argentina millisinin üzvü ilə müqavilə müddətini uzadıb
18 avqust 2025 19:32
Klublararası dünya çempionatı iki ildən bir keçirilə bilər
Klublararası dünya çempionatı iki ildən bir keçirilə bilər
18 avqust 2025 18:27
Robbi Kin: Ferentsvaroş və Qarabağ eyni gücdədir
Robbi Kin: "Ferentsvaroş" və "Qarabağ" eyni gücdədir"
18 avqust 2025 17:29
Beşiktaş futbolçusunu icarəyə verib
"Beşiktaş" futbolçusunu icarəyə verib
18 avqust 2025 17:21
İngiltərə klubu yeni hücumçu transfer edib
İngiltərə klubu yeni hücumçu transfer edib
18 avqust 2025 16:15
Rəqib komandanın futbolçusunu təhqir edən Liverpul azarkeşinin stadionlara girişinə qadağa qoyulub
Rəqib komandanın futbolçusunu təhqir edən "Liverpul" azarkeşinin stadionlara girişinə qadağa qoyulub
18 avqust 2025 15:59
Almaniyalı mütəxəssis Şamaxının akademiyasında çalışan və Ağsu şəhərindən olan məşqçilərlə görüş keçirilib
Foto Almaniyalı mütəxəssis "Şamaxı"nın akademiyasında çalışan və Ağsu şəhərindən olan məşqçilərlə görüş keçirilib
18 avqust 2025 15:03
Turan Tovuz La Liqada çıxış edən futbolçunu transfer edib
"Turan Tovuz" La Liqada çıxış edən futbolçunu transfer edib
18 avqust 2025 14:13
Mançester Yunaytedin baş məşqçisi son 16 ilin ən pis göstəricisinə imza atıb
"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi son 16 ilin ən pis göstəricisinə imza atıb
18 avqust 2025 13:36
Yunanıstan klubu Milanın sabiq kapitanını transfer edib
Yunanıstan klubu "Milan"ın sabiq kapitanını transfer edib
18 avqust 2025 12:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi