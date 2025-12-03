İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Almaniyalı futbolçu ABŞ klubuna keçə bilər

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:25
    Almaniyalı futbolçu ABŞ klubuna keçə bilər

    Almaniyanın "Leyptsiq" klubunun futbolçusu Timo Verner karyerasını ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami"də davam etdirə bilər.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, MLS təmsilçisi 29 yaşlı oyunçunun keçidi ilə bağlı danışıqlar aparır.

    Almaniyalı hücumçunun mümkün keçidinin qışda gerçəkləşəcəyi gözlənilir. Oyunçu özü də ABŞ-də oynamağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Timo Vernerin Bundesliqa klubu ilə 2026-cı ilin yayınadək müqaviləsi var.

    Timo Verner İnter Mayami klubu transfer "Leyptsiq" Bundesliqa

    Son xəbərlər

    17:54

    Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə dünya çempionatında 2 kateqoriyada təmsil olunacaq

    Fərdi
    17:41

    Dövlət xidmətləri pozuntularına görə inzibati məsuliyyət yaradan qanun layihəsi hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:40
    Foto

    AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

    Futbol
    17:39

    Paşinyanın "Qarabağ kartı": Ermənistanın Baş naziri rəqiblərini tarixin arxivinə göndərir - ŞƏRH

    Analitika
    17:35

    KİV: Tramp və Netanyahu ABŞ Prezidentinin şəxsi iqamətgahında görüşə bilər

    Digər ölkələr
    17:33
    Foto

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Pulmonologiya Xəstəxanasının açılışı olub

    Sağlamlıq
    17:32

    Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:30

    Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" qanunu imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:29

    Təlim və ya xidmətə cəlb edilən dalğıc və akvanavtların boyu 160 sm-dən yuxarı olmalıdır - QƏRAR

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti