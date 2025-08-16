Alison Beker "Liverpul"da 300 oyuna çıxan üçüncü braziliyalı futbolçu olub

Alison Beker İngiltərənin "Liverpul" klubunda 300 oyuna çıxan üçüncü braziliyalı futbolçudur.
"Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı qapıçı buna I turda "Bornmut"la (4:2) matçda iştirak etməklə nail olub.
O, Premyer Liqada 230, UEFA Çempionlar Liqasında 52, İngiltərə Kubokunda 9, ölkə Superkubokunda 3, Liqa Kuboku, Avropa Liqası və klublararası dünya çempionatında iki matçda meydana çıxıb.
Qeyd edək ki, Alison Beker bu göstəricidə həmyerliləri Roberto Firmino (362) və Lukas Leyvadan (346) geri qalır.