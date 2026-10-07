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    AFFA üç komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:46
    AFFA üç komandaya texniki məğlubiyyət verib

    AFFA-nın aşağı yaş liqalarında keçirilən oyunlarda qayda pozuntularına görə üç komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    U-14 Liqasında oktyabrın 4-də keçirilən "Hilal Ağsu" – "Şamaxı" matçında meydan sahibləri Əsasnamənin tələblərini pozaraq ehtiyat heyətə 9 futbolçu əlavə etdiyi üçün komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni liqada oktyabrın 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulan "Səbail" – "Zəfər" qarşılaşması "Səbail"in oyun protokolunu doldurmaması və ev sahibi kimi öhdəliklərini yerinə yetirməməsi səbəbindən baş tutmadığına görə bu kollektivə də 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    U-13 Liqasında isə oktyabrın 4-də nəzərdə tutulan "Polad" – "Sumqayıt City" matçına "Polad" komandası təyin olunmuş vaxtda gəlmədiyinə görə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

    Səbail FK AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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