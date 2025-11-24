İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AFFA rəsmisi: "Klublarla görüşün məqsədi ehtiyacların təhlili və dəstək prosesinə başlanmasıdır"

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:26
    AFFA rəsmisi: Klublarla görüşün məqsədi ehtiyacların təhlili və dəstək prosesinə başlanmasıdır

    AFFA ilə Premyer Liqada çıxış edən klubların lisenziyalaşdırma menecerləri və akademiya rəhbərləri ilə görüşün əsas məqsədi lisenziyalaşdırılma çərçivəsində akademiyaların inkişafı üzrə ehtiyacların təhlili və dəstək prosesinə başlanılmasıdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında qurumun Lisenziya və Qeydiyyat Departamentinin rəisi Seymur Səlimli deyib.

    O, bir neçə gün əvvəl keçirilmiş görüşlə bağlı məlumat verib:

    "İclasın əsas məqsədi klubların lisenziyalaşdırılması çərçivəsində akademiyaların inkişafı üzrə ehtiyacların təhlili və dəstək prosesinə başlanılmasıdır. Həmçinin futbol akademiyalarının inkişaf ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, klubların lisenziyalaşdırılmanın tələblərinə uyğunluğunun artırılması və bu istiqamətdə federasiya ilə klublar arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin gücləndirilməsidir. Bu proses eyni zamanda klublar və federasiya arasında effektli kommunikasiya platformasının qurulması və islahatlar öncəsi Azərbaycan futbolunun real vəziyyətinin dolğun şəkildə qiymətləndirilməsinə xidmət edir".

    Mütəxəssis görüşün klubların lisenziyalaşdırılmasının tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb:

    "Akademiyaların inkişafı üzrə ehtiyacların təhlili və dəstək prosesi mahiyyət etibarilə klubların lisenziyalaşdırılması prosesinin tərkib hissəsidir. Layihənin bütün komponentləri lisenziyalaşdırma qaydalarında əks olunan tələblərə əsaslanır və akademiyaların inkişafı klubların ümumi idarəetmə səviyyəsinin və idman nəticələrinin yüksəldilməsinə yönəlib".

    O, iclas zamanı klub nümayəndələrinə ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi barədə də məlumat verildiyini söyləyib:

    "İclas zamanı federasiya ilə klublar arasında daha səmərəli əməkdaşlıq platformasının formalaşdırılması, islahatlar öncəsi mövcud vəziyyətin dəqiq təhlili, klubların, məşqçilərin, akademiyaların və infrastrukturun ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi barədə də məlumat verildi. Həmçinin inkişaf etmiş futbol federasiyalarının təcrübələrinin yerli şəraitə uyğun tətbiqi imkanları müzakirə olundu".

    S.Səlimli təhlilin nəticəsi olaraq hesabatı hazırlanacağını sözlərinə əlavə edib:

    "Nəticə etibarilə milli ehtiyacların təhlili üzrə hesabatın hazırlanacağı və fəaliyyət prioritetlərinin müəyyən ediləcəyi bildirildi. Qeyd olunub ki, gələcək bütün dəstək mexanizmləri məhz bu təhlillərin və həyata keçirilən ziyarətlərin nəticələri əsasında formalaşdırılacaq".

    Qeyd edək ki, AFFA tərəfindən Premyer Liqada çıxış edən klublarının lisenziyalaşdırma menecerləri və akademiya rəhbərləri ilə onlayn görüş keçirilib.

    AFFA Seymur Səlimli lisenziya Akademiya

    Son xəbərlər

    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    15:48

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti