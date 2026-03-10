AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb
Futbol
- 10 mart, 2026
- 22:00
AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, AFFA-nın inzibati binasında baş tutan tədbirdə 1/8 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.
Həmçinin iştirakçı komandaların 1/4 final və yarımfinaldakı potensial rəqibləri də bəlli olub.
1/8 finalın cütləri:
"Xəzər" (Ağcabədi) – "Qovlar"
"Zəngəzur" – "Viləş"
"Samur" – "Şirvanovka"
"Biləsuvar" – "Ağsu Siti"
"Mil" (Beyləqan) – "Ramana"
"Marafon" – "Qobustan"
"Şəfəq" – "Beyləqan"
"Bərdə" – "Lənkəran"
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları martın 14-15-də, cavab görüşləri isə 28-29-da keçiriləcək.
