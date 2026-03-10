İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 22:00
    AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb

    AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, AFFA-nın inzibati binasında baş tutan tədbirdə 1/8 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

    Həmçinin iştirakçı komandaların 1/4 final və yarımfinaldakı potensial rəqibləri də bəlli olub.

    1/8 finalın cütləri:

    "Xəzər" (Ağcabədi) – "Qovlar"

    "Zəngəzur" – "Viləş"

    "Samur" – "Şirvanovka"

    "Biləsuvar" – "Ağsu Siti"

    "Mil" (Beyləqan) – "Ramana"

    "Marafon" – "Qobustan"

    "Şəfəq" – "Beyləqan"

    "Bərdə" – "Lənkəran"

    Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları martın 14-15-də, cavab görüşləri isə 28-29-da keçiriləcək.

