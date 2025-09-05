İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar"

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 11:00
    AFFA-nın baş katibi: Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar
    Cahangir Fərəcullayev

    Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. 

    O, bu gün İslandiya yığmasına qarşı keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı danışıb:

    "Yığma üzvlərinin motivasiyaları yüksəkdir. Seçmə mərhələyə yaxşı nəticə ilə başlamaq istəyirik. 

    AFFA rəsmisi yığmanın səfərə oyundan 3 gün əvvəl yollanmasının baş məşqçi Fernandu Santuşun təşəbbüsü olduğunu vurğulayıb:

    "Baş məşqçi ilə danışığımız oldu. O bildirdi ki, daha yaxşı motivasiya olmaq üçün futbolçular səfərə bir qədər erkən getməlidirlər. Və biz də bunu məqbul hesab etdik. Komanda qarşısında tələbimiz yoxdur. Məncə futbolçular özləri öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar".

    C.Fərəcullayev AFFA prezidenti Rövşən Nəcəfin yığma üzvləri ilə görüşdüyünü bildirib:

    "AFFA prezidenti ilə yığma üzvləri arasında görüş baş tutdu. Rəhbərlik görüş zamanı futbolçuların problemləri ilə maraqlandı. Bu, komanda daxili yığıncaq idi".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    Son xəbərlər

    11:08

    Azərbaycanda 8 ayda 150-dən çox yeni dövlət standartı təsdiqlənib

    Biznes
    11:02
    Foto

    Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə nəticəsində ölən şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:00

    AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar"

    Futbol
    10:52
    Foto

    Dövlət Xidməti müəllimlər üçün tədbir keçirib

    Daxili siyasət
    10:48

    Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

    Biznes
    10:47

    Yenicag.az saytının 18 yaşı tamam olur

    Media
    10:46

    Bəzi rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:42

    Azərbaycanda 47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı haker hücumlarının qurbanı olub

    İKT
    10:40

    Tural Məmmədov: "AzStateNet" üzərindən 263 milyona yaxın zərərli keçid bloklanıb"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti