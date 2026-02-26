AFFA İntizam Komitəsi oyuna çıxmayan iki klubu cəzalandırıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 15:30
AFFA İntizam Komitəsi oyuna çıxmayan iki Region Liqası klubunu cəzalandırıb.
"Report" xəbər verir ki, "Qobu" - "Crystal" oyunu qonaq komandanın təyin edilən vaxtda meydanda olmadığına görə ikincilərə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Eyni aqibəti "Dirçəliş" klubu da yaşayıb. Onlar "Universal Football Academy" kollektivi ilə görüşdə adı protokolda olmayan Ələkbər Əliyevi meydana buraxdıqları üçün 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşiblər.
