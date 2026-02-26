İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    AFFA İntizam Komitəsi oyuna çıxmayan iki klubu cəzalandırıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 15:30
    AFFA İntizam Komitəsi oyuna çıxmayan iki klubu cəzalandırıb

    AFFA İntizam Komitəsi oyuna çıxmayan iki Region Liqası klubunu cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Qobu" - "Crystal" oyunu qonaq komandanın təyin edilən vaxtda meydanda olmadığına görə ikincilərə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni aqibəti "Dirçəliş" klubu da yaşayıb. Onlar "Universal Football Academy" kollektivi ilə görüşdə adı protokolda olmayan Ələkbər Əliyevi meydana buraxdıqları üçün 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşiblər.

    Futbol xəbərləri Region Liqası AFFA İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət

