    AFFA-nı təhqir edən klub prezidentinə 10 oyunluq cəza verilib

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 14:20
    AFFA İntizam Komitəsi Region Liqasında çıxış edən "VT Gəncə" komandasının prezidenti Hacıbala Əzimova 10 oyunluq cəza verib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna "Xocalı" ilə matçda yaşananlar səbəb olub.

    Sözügedən qarşılaşmada AFFA-nı və hakimləri təhqir edən H.Əzimov növbəti 10 oyuna buraxılmayacaq.

