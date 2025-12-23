İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:39
    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Zaqatala" komandasına texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna bölgə təmsilçisinin XI turda, MOİK-lə matçda legioner limitini pozması səbəb olub.

    0:3 hesablı texniki məğlubiyyət alan "Zaqatala" 1200 manat cərimələnib.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma MOİK-in 3:1 hesablı qalibiyyəti ilə bitib.

    AFFA İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət cəza "Zaqatala" klubu

