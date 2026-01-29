İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    AFFA iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:26
    AFFA iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    AFFA Region Liqasında keçirilməli olan "Bakı" TFK – "Xan Çinar" qarşılaşması birincilərin təyin olunan vaxtda meydanda olmaması səbəbindən baş tutmadığı üçün meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    AFFA U-14 Liqasında baş tutan "Qaradağ Lökbatan" – MOİK PFK oyununda isə meydan sahiblərinin heyətində protokolda adı qeyd edilməyən futbolçu iştirak etdiyi üçün klub 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.

