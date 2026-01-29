AFFA iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 12:26
AFFA iki komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
AFFA Region Liqasında keçirilməli olan "Bakı" TFK – "Xan Çinar" qarşılaşması birincilərin təyin olunan vaxtda meydanda olmaması səbəbindən baş tutmadığı üçün meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
AFFA U-14 Liqasında baş tutan "Qaradağ Lökbatan" – MOİK PFK oyununda isə meydan sahiblərinin heyətində protokolda adı qeyd edilməyən futbolçu iştirak etdiyi üçün klub 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulubFutbol
13:29
Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:26
"AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidirBiznes
13:22
Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedibDigər ölkələr
13:22
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıbFutbol
13:21
Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
13:09
"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçibFutbol
13:09
Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıbDigər ölkələr
13:07