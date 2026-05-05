40 yaşlı Edin Cekonun "Şalke 04" ilə yeni müqavilə imzalaması gündəmdədir
Futbol
- 05 may, 2026
- 10:11
Almaniyanın "Şalke 04" klubu futbolçusu Edin Cekonu heyətində saxlamaq niyyətindədir.
"Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, Bundesliqaya vəsiqə qazanan komanda 40 yaşlı hücumçunun müqaviləsinin müddətini 2027-ci ilin yayınadək uzatmaq istəyir.
Bosniya və Herseqovina millisinin üzvü dünya çempionatından sonra karyerası ilə bağlı qərar verəcəyini açıqlamışdı.
Xatırladaq ki, Edin Ceko cari mövsüm II Bundesliqada (766 dəqiqə) 6 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
