İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Teymur Rəcəbov Bakıda "Formula 1" pilotları ilə şahmat oynayıb

    Formula 1
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:06
    Teymur Rəcəbov Bakıda Formula 1 pilotları ilə şahmat oynayıb

    Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Bakıda "Formula 1" pilotları Lyuis Hemilton və Şarl Leklerlə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, təcrübəli qrossmeyster "Ferrari" komandasının üzvləri ilə şahmat da oynayıb.

    T.Rəcəbov onlara şahmat təsviri olan xalça hədiyyə edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında təşkil olunacaq.

    Formula 1 Azərbaycan qran prisi teymur rəcəbov lyuis hemilton
    Teymur Rajabov plays chess with F1 pilots in Baku

    Son xəbərlər

    17:00

    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Region
    16:57

    "Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıb

    Hadisə
    16:53

    Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:52

    Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    16:48

    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    16:47
    Foto

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    Formula 1
    16:46
    Foto

    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    16:45

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    16:42

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti