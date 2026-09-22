İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Franko Kolapinto: "Bakıdakı "Formula 1" yarışları maraqlı alınır"

    Formula 1
    • 22 sentyabr, 2026
    • 11:37
    Franko Kolapinto: Bakıdakı Formula 1 yarışları maraqlı alınır

    Son illərdə Bakıda tez-tez maraqlı "Formula 1" yarışları baş tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Alpin" komandasının pilotu Franko Kolapinto Fransa təmsilçisinin mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, Azərbaycan Qran-prisi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bakıya qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirəm və ümid edirəm ki, burada həftəsonunu yenidən rəqabətədavamlı səviyyədə keçirə biləcəyik. Son illərdə Bakıda tez-tez maraqlı yarışlar keçirilir. Mümkün qədər əlverişli mövqedə olmaq və şanslarımızdan yararlanmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Məqsəd yenidən ilk "onluq"da finişə çatmaq və Konstruktorlar Kubokunda rəqiblərimizlə aradakı fərqi azaltmağa davam etməkdir".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    Franko Kolapinto Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Alpin F1
    Пилот Alpine надеется на конкурентоспособный уик-энд в Азербайджане
    Alpine driver hopes for competitive weekend in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti