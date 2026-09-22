Пилот Alpine надеется на конкурентоспособный уик-энд в Азербайджане

Бакинская трасса в последние годы регулярно дарит болельщикам "Формулы 1" зрелищные и непредсказуемые гонки.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот Alpine Франко Колапинто в комментарии пресс-службе французской команды перед Гран-при Азербайджана.

Аргентинский гонщик отметил, что с нетерпением ждет возвращения в Баку и рассчитывает на конкурентоспособное выступление своей команды.

"Я с нетерпением жду возвращения в Баку и надеюсь, что мы вновь сможем провести здесь уик-энд на конкурентоспособном уровне. В последние годы в Баку часто проходят интересные гонки", - сказал Колапинто.

По его словам, команда постарается максимально эффективно использовать возникающие возможности и занять как можно более выгодные позиции.

"Мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в наиболее благоприятном положении и воспользоваться своими шансами. Наша цель - вновь финишировать в первой десятке и продолжить сокращать отставание от соперников в Кубке конструкторов", - подчеркнул пилот Alpine.

Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.