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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пилот Alpine надеется на конкурентоспособный уик-энд в Азербайджане

    Формула 1
    • 22 сентября, 2026
    • 11:51
    Пилот Alpine надеется на конкурентоспособный уик-энд в Азербайджане

    Бакинская трасса в последние годы регулярно дарит болельщикам "Формулы 1" зрелищные и непредсказуемые гонки.

    Как сообщает Report, об этом заявил пилот Alpine Франко Колапинто в комментарии пресс-службе французской команды перед Гран-при Азербайджана.

    Аргентинский гонщик отметил, что с нетерпением ждет возвращения в Баку и рассчитывает на конкурентоспособное выступление своей команды.

    "Я с нетерпением жду возвращения в Баку и надеюсь, что мы вновь сможем провести здесь уик-энд на конкурентоспособном уровне. В последние годы в Баку часто проходят интересные гонки", - сказал Колапинто.

    По его словам, команда постарается максимально эффективно использовать возникающие возможности и занять как можно более выгодные позиции.

    "Мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в наиболее благоприятном положении и воспользоваться своими шансами. Наша цель - вновь финишировать в первой десятке и продолжить сокращать отставание от соперников в Кубке конструкторов", - подчеркнул пилот Alpine.

    Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.

    Гран-при Азербайджана Формулы-1 Формула-1 Франко Колапинто
    Franko Kolapinto: "Bakıdakı "Formula 1" yarışları maraqlı alınır"
    Alpine driver hopes for competitive weekend in Azerbaijan

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