"Formula 1" komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib
Formula 1
- 03 dekabr, 2025
- 16:18
"Formula 1" komandası "Mersedes"in Böyük Britaniyanın Nortqemptonşir şəhərində yerləşən yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib.
"Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, cinayətkarlar təxminən 60 min funt sterlinq (80 min ABŞ dolları) dəyərində əşyalar oğurlayıblar.
Komanda rəhbərliyi təhlükəsizlik kameralarının görüntülərini dərhal polisə təqdim edib. Avadanlıqlar sındırılmış seyflər içində saxlanılırmış.
Qeyd edək ki, "Mersedes" 459 xalla cari mövsümdə Konstruktorlar Kubokunda ikincidir. Birinci pillədə "Maklaren" (800 xal) qərarlaşıb. "Red Bull" isə 426 xalla üçüncüdür.
