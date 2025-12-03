İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Formula 1" komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib

    Formula 1
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:18
    Formula 1 komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib

    "Formula 1" komandası "Mersedes"in Böyük Britaniyanın Nortqemptonşir şəhərində yerləşən yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib.

    "Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, cinayətkarlar təxminən 60 min funt sterlinq (80 min ABŞ dolları) dəyərində əşyalar oğurlayıblar.

    Komanda rəhbərliyi təhlükəsizlik kameralarının görüntülərini dərhal polisə təqdim edib. Avadanlıqlar sındırılmış seyflər içində saxlanılırmış.

    Qeyd edək ki, "Mersedes" 459 xalla cari mövsümdə Konstruktorlar Kubokunda ikincidir. Birinci pillədə "Maklaren" (800 xal) qərarlaşıb. "Red Bull" isə 426 xalla üçüncüdür.

    "Formula 1" "Mersedes" Nortqemptonşir oğurluq

    Son xəbərlər

    16:23

    Hesablama Palatasının fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsinin hesabatı təqdim edilib

    Maliyyə
    16:21

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

    İKT
    16:18

    "Formula 1" komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib

    Formula 1
    16:12
    Foto

    "Nar" inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

    İKT
    16:10

    Qazaxıstanda 25 ildən artıq müddətdə istismar olunan yük təyyarələrinə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırıla bilər

    Region
    16:06

    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi qaydaları dəyişdirilə bilər

    Region
    16:06

    Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    EBRD Azərbaycanın enerji sektorunun dekarbonizasiyası ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb

    Energetika
    15:59

    Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti