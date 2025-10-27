İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:26
    Zemfira Meftahətdinova: Məqsəd idman veteranlarının kənarda qalmaması, həyatlarının maraqlı keçməsidir

    "İdman veteranları" İctimai Birliyinin əsas məqsədi idman veteranlarının kənarda qalmaması, həyatlarının maraqlı keçməsidir.

    Bunu "Report"a qurumun prezidenti seçilən olimpiya çempionu Zemfira Meftahətdinova deyib.

    O, dəstək göstərən hər kəsə təşəkkürünü bildirib:

    "İdman veteranları" İctimai Birliyi Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Məqsəd idman veteranlarının kənarda qalmaması, həyatlarının maraqlı keçməsidir. Veteran olduqdan sonra da idman həyatı davam edir. Veteranlar bu birliyin yaradılmasına görə çox şad oldular və minnətdarlıqlarını çatdırdılar. Keçirilən tədbirlərdə həvəslə iştirak etdilər. Bizə dəstək göstərənlərə, bütün federasiyalara, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinə veteranlar adından təşəkkürümü bildirmək istəyirəm".

    Z.Meftahətdinova görüləcək işlərdən də danışıb:

    "İl başa çatır. İdman veteranları ilə birlikdə bir neçə tədbir keçirmişik. Cənab Prezidentin Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Qarabağa səfərlər etmişik. Laçında, Füzulidə, Şuşada, Xankəndidə sakinlərlə çox maraqlı görüşlər keçirmişik. III MDB Oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərində iştirak etmişik. Bundan əlavə, 5 Mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ilə əlaqədar tədbirlərdə olmuşuq. Gələn il də hansı tədbirlər olacaqsa, veteran qismində qatılmağa çalışacağıq. Planlarımız çoxdur, həyata keçirməyə çalışacağıq".

