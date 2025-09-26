İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcək

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 22:29
    Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcək

    Sabah Rusiyanın Novosibirsk şəhərində yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, SSRİ qəhrəmanı Aleksandr Aksyonovun xatirəsinə həsr olunan yarışda 10 ölkədən 200-dən artıq idmançının iştirakı gözlənilir.

    4-cü dəfə keçiriləcək memorialda məşqçilər Sabah Şəriəti və Zöhrab Abbasovun rəhbərliyi altında Rəşad Məmmədov, Fərid Sadıxlı (hər ikisi 55 kq), Məhəmməd Şükürzadə (67 kq), Təvəkgül Həziyev (72 kq), Rəvan Nuriyev (77 kq), Laçın Vəliyev (87 kq), Arif Niftullayev, Məhəmməd Əhmədiyev (hər ikisi 97 kq) və Sərxan Məmmədov (130 kq) mübarizə aparacaq.

    İki gün davam edəcək turnirdə I dərəcəli hakim Həbib Nurulu ədaləti qoruyacaq.

    novosibirsk Yunan-Roma güləşi Beynəlxalq turnir

    Son xəbərlər

    23:44

    ABŞ Sahil Mühafizəsi 220 milyon dollardan çox dəyəri olan kokain ələ keçirib

    Digər ölkələr
    23:33

    Avropa Şurasının Baş katibi: Prezident İlham Əliyevlə görüşümüz çox uğurlu keçdi - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    23:18
    Foto
    Video

    Xaçmazda avtomobilin çaya aşması nəticəsində xəsarət alanların adları bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:58

    KİV: Dərmanlara tətbiq olunan gömrük rüsumları ABŞ-nin tərəfdaşlarına təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:44

    "Reuters": ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edir

    Digər ölkələr
    22:29

    Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcək

    Fərdi
    22:24

    BMT Putinin silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti