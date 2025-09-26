Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcək
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 22:29
Sabah Rusiyanın Novosibirsk şəhərində yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, SSRİ qəhrəmanı Aleksandr Aksyonovun xatirəsinə həsr olunan yarışda 10 ölkədən 200-dən artıq idmançının iştirakı gözlənilir.
4-cü dəfə keçiriləcək memorialda məşqçilər Sabah Şəriəti və Zöhrab Abbasovun rəhbərliyi altında Rəşad Məmmədov, Fərid Sadıxlı (hər ikisi 55 kq), Məhəmməd Şükürzadə (67 kq), Təvəkgül Həziyev (72 kq), Rəvan Nuriyev (77 kq), Laçın Vəliyev (87 kq), Arif Niftullayev, Məhəmməd Əhmədiyev (hər ikisi 97 kq) və Sərxan Məmmədov (130 kq) mübarizə aparacaq.
İki gün davam edəcək turnirdə I dərəcəli hakim Həbib Nurulu ədaləti qoruyacaq.
Son xəbərlər
23:44
ABŞ Sahil Mühafizəsi 220 milyon dollardan çox dəyəri olan kokain ələ keçiribDigər ölkələr
23:33
Avropa Şurasının Baş katibi: Prezident İlham Əliyevlə görüşümüz çox uğurlu keçdi - EKSKLÜZİVXarici siyasət
23:18
Foto
Video
Xaçmazda avtomobilin çaya aşması nəticəsində xəsarət alanların adları bəlli olub - YENİLƏNİBHadisə
22:58
KİV: Dərmanlara tətbiq olunan gömrük rüsumları ABŞ-nin tərəfdaşlarına təsir etməyəcəkDigər ölkələr
22:44
"Reuters": ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edirDigər ölkələr
22:29
Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcəkFərdi
22:24
BMT Putinin silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
22:18
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
22:16
Foto