İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yaponiyalı üzgüçü Şin Ohaşi dünya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 17:10
    Yaponiyalı üzgüçü Şin Ohaşi dünya rekordunu yeniləyib

    17 yaşlı yaponiyalı üzgüçü Şin Ohaşi Yaponiyanın Naqoya şəhərində keçirilən Asiya Oyunlarında 200 metr məsafəyə brass üsulu ilə üzmədə 2 dəqiqə 4,83 saniyə nəticə göstərərək dünya rekordunu yeniləyib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, idmançı çinli Çin Hayyanın 2023-cü ildə su idmanı növləri üzrə dünya çempionatında imza atdığı göstəricini (2 dəqiqə 5,48 saniyə) geridə qoyub.

    Qeyd edək ki, idmançı daha əvvəl Asiya Oyunlarında 100 metr məsafəyə brass üsulu ilə üzmədə qızıl medal qazanıb. O, həmçinin estafet yarışlarında gənclər arasında ikiqat dünya çempionudur.

    Şin Ohaşi Dünya rekordu
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti