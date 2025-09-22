İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2025
    • 18:32
    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 2025-ci il üçün təsdiq edilmiş təqvim planına əsasən, MTB-nin Enduro növü üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Dağ Velosipedi Parkında təşkil olunan yarışda 30-dan artıq idmançı mübarizə aparıb.

    2008-ci il və daha yuxarı təvəllüdlü həvəskar idmançılar arasında Emin Süleymanov fəxri kürsünün 1-ci pilləsinə qalxıb. Əli Hacıyev 2-ci, Pərviz İlyasov isə 3-cü yeri tutub.

    2009-cu il təvəllüdlü və daha gənc idmançılar arasında Respublika Olimpiya Velosiped Məktəbinin təmsilçiləri Aydın Məmmədov, Tahir Quluzadə və Toğrul Məmmədli müvafiq olaraq ilk 3 pillədə qərarlaşıblar.

    Fərqlənən idmançılar Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası tərəfindən medal və diplomla təltif ediliblər.

    velospied Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası Federasiya Kuboku

    Son xəbərlər

    18:49

    HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    18:43

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    18:38

    Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"

    İnfrastruktur
    18:35

    Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32
    Foto

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    18:30

    Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"

    Energetika
    18:29

    Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıb

    Region
    18:25

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti