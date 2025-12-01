Uşanqi Kokauri: "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim"
Fərdi
- 01 dekabr, 2025
- 17:43
Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücü ilə çıxış edə bilməyib.
Cüdoçu bunu "Report"a açıqlamasında deyib.
O, yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:
"Yarış çox güclü idi, xeyli sayda ölkələrdən rəqiblər vardı. Bürünc medal qazandım. Zədəm olduğu üçün tam gücümlə çıxış edə bilmədim. Məşqlərə davam edirəm. Qarşıdakı yarışlarda daha yaxşı nəticə göstərməyə çalışacağam. Məşqçim, federasiya ilə birlikdə bunun üçün hər şeyi edirik".
Qeyd edək ki, U.Kokauri "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb.
