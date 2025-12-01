İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Uşanqi Kokauri: "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim"

    Fərdi
    • 01 dekabr, 2025
    • 17:43
    Uşanqi Kokauri: Böyük Dəbilqə turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim

    Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücü ilə çıxış edə bilməyib.

    Cüdoçu bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Yarış çox güclü idi, xeyli sayda ölkələrdən rəqiblər vardı. Bürünc medal qazandım. Zədəm olduğu üçün tam gücümlə çıxış edə bilmədim. Məşqlərə davam edirəm. Qarşıdakı yarışlarda daha yaxşı nəticə göstərməyə çalışacağam. Məşqçim, federasiya ilə birlikdə bunun üçün hər şeyi edirik".

    Qeyd edək ki, U.Kokauri "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb.

    Uşanqi Kokauri Böyük Dəbilqə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Bürünc medal

    Son xəbərlər

    18:22

    Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb

    Daxili siyasət
    18:15

    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    18:09
    Foto

    Dənizkənarı Bulvar builki Yeni ili fərqli tərtibatda qarşılayır  - FOTOREPORTAJ

    Multimedia
    18:07

    Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir

    Digər ölkələr
    18:00

    "SOCAR Hackathon 2025"ə qeydiyyat başlayıb

    İKT
    17:56

    Şərurda evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:55

    Litvanın müvəqqəti işlər vəkili Belarus XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:54

    Honq-Konqda baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı 14 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    17:43

    Uşanqi Kokauri: "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti