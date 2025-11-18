Türkiyəli mütəxəssis Bakıda kamandan oxatma üzrə hakimlik təlimləri keçib
Fərdi
- 18 noyabr, 2025
- 19:15
Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının təşəbbüsü ilə Türkiyədən dəvət olunan beynəlxalq dərəcəli hakim Alper Gülerin tərəfindən keçirilən təlimlər uğurla başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, 2 iki gün davam edən hakimlik təlimlərində ümumilikdə 22 nəfərin iştirak edib.
Təlimin sonunda baş tutan imtahanın ardından iştirakçılara federasiyanın baş katibi Fərid Xəlilov və hakim Alper Güler tərəfindən sertifikatlar təqdim olunub.
Təlimdə parakamandan oxatma üzrə komandamızın baş məşqçisi İlqar Abbasov, məşqçi Vüsal Kazımov və paralimpiyaçımız Şahin Cabbarov da iştirak ediblər.
Son xəbərlər
19:26
Gürcüstan və ABŞ Dövlət Departamenti "Tramp Marşrutu"nun perspektivlərini müzakirə ediblərRegion
19:22
Hikmət Hacıyev Araz çayı üzərindəki Ağbənd–Kəlalə körpüsündən paylaşım edibXarici siyasət
19:15
Foto
Türkiyəli mütəxəssis Bakıda kamandan oxatma üzrə hakimlik təlimləri keçibFərdi
19:02
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi qrupunu birinci sırada başa vurubKomanda
19:02
Avropa Komissiyasının Ukraynaya maliyyə dəstəyi variantları Aİ ölkələri ilə müzakirə olunacaqDigər ölkələr
18:50
Ermənistan və Aİ Azərbaycanla sülh gündəliyi fonunda əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibRegion
18:50
Foto
Azərbaycan Koreya ilə rəqəmsal maliyyə informasiya sisteminin hazırlanmasına dair memorandum imzalayıbMaliyyə
18:46
Foto
Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilirHərbi
18:38