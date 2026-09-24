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    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər silsilə layihələrə start verir

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 18:00
    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər silsilə layihələrə start verir

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər regionda şahmatın inkişafı üçün silsilə layihələrə start verir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    Bu barədə qərar Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının iclasında qəbul olunub.

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının baş katibi İlahə Qədimovanın sədrliyi ilə keçirilən Baş Assambleyada qurumun 2030-cu ilə qədərki inkişaf strategiyası müzakirə olunub. Layihəyə ümumi şahmat akademiyasının yaradılması, yeni beynəlxalq turnirlərin təşkili, həmçinin məşqçi və hakimlərin peşəkar hazırlığı üçün proqramların icrası daxil edilib.

    Strategiya Türkdilli Ölkələrin Şahmat Akademiyası ("Turkic Chess Academy") layihəsinin icrası ilə reallaşacaq. Bu platforma üzv ölkələrin zəngin şahmat məktəblərinin təcrübəsini bir araya gətirəcək. Akademiya çərçivəsində məşqçi və hakimlərin birgə hazırlanması, effektiv təcrübə mübadiləsi, seminarlar və təhsil proqramlarının keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda, şahmat sahəsində rəqəmsallaşma texnologiyalarının tətbiqi və bu istiqamətdə mütəxəssis mübadiləsi əsas prioritetlərdən biri olacaq.

    Layihə zamanı turnir təqvimi də əhəmiyyətli dərəcədə genişlənəcək. Assosiasiya daha çox komanda və fərdi yarışlar, birgə təlim-məşq toplanışları təşkil etməyi hədəfləyir. Yeniyetmə şahmatçılar və veteranlar üçün xüsusi turnirlər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanı iclasda Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov təmsil edib.

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər silsilə layihələrə start verir
    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər silsilə layihələrə start verir
    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasına üzv dövlətlər silsilə layihələrə start verir
    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyası Azərbaycan Şahmat Federasiyası
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