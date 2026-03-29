Tofiq Musayev UFC-də qazandığı ilk qələbəni şərh edib
Fərdi
- 29 mart, 2026
- 09:58
Tofiq Musayev ABŞ-nin Sietl şəhərində çilili İqnasio Bahamondesi məğlub edərək Mütləq Döyüş Çempionatında (UFC) qazandığı ilk qələbəni şərh edib.
"Report" xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Sənə inanmadıqları zaman sən əksini sübut edirsən", - o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Tofiq Musayev 3 raundun sonunda İqnasio Bahamondes üzərində hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbə qazanıb. Bu onun UFC-də keçirdiyi ikinci döyüşündə ilk qələbəsi olub.
10:52
Ötən gün Azərbaycanda 21 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
10:51
Səudiyyə Ərəbistanına son sutkada 12 PUA hücumu olubDigər ölkələr
10:38
Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılıbHadisə
10:38
Foto
Video
FHN: 36-sı azyaşlı olmaqla, ümumilikdə 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilibHadisə
10:32
"Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilibFormula 1
10:28
İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olubRegion
10:15
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıbHadisə
10:08
Video
Masazırda avtomobildə başlayan yanğın digər maşına keçibHadisə
10:03