Тофиг Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFC
Индивидуальные
- 29 марта, 2026
- 10:07
Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофиг Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFC.
Как сообщает Report, 36-летний спортсмен поделился постом на своей странице в Instagram.
"Когда в тебя не верят, докажи обратное", - подчеркнул он.
Отметим, что Тофиг Мусаев одержал победу над Игнасио Бахамондесом единогласным решением судей. Эта победа стала для спортсмена первой в UFC.
