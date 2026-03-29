Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофиг Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFC.

Как сообщает Report, 36-летний спортсмен поделился постом на своей странице в Instagram.

"Когда в тебя не верят, докажи обратное", - подчеркнул он.

Отметим, что Тофиг Мусаев одержал победу над Игнасио Бахамондесом единогласным решением судей. Эта победа стала для спортсмена первой в UFC.