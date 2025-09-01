Taekvondo üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək
- 01 sentyabr, 2025
- 15:56
Taekvondo üzrə yeniyetmələr, gənclər, böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İdman-sağlamlıq klubunda baş tutacaq yarışda 22 klubdan 130 idmançı 12–14 (2011–2013), 15–17 (2008–2010) və 18–30 (1995–2007) yaş kateqoriyaları üzrə fərdi və üçlük proqramında mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, sentyabrın 2-də, saat 10:00 başlayacaq yarışın açılış mərasimi 15.00-da baş tutacaq.
