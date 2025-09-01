    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Taekvondo üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək

    01 sentyabr, 2025
    15:56
    Taekvondo üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək

    Taekvondo üzrə yeniyetmələr, gənclər, böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İdman-sağlamlıq klubunda baş tutacaq yarışda 22 klubdan 130 idmançı 12–14 (2011–2013), 15–17 (2008–2010) və 18–30 (1995–2007) yaş kateqoriyaları üzrə fərdi və üçlük proqramında mübarizə aparacaqlar. 

    Qeyd edək ki, sentyabrın 2-də, saat 10:00 başlayacaq yarışın açılış mərasimi 15.00-da baş tutacaq. 

    taekvondo   Azərbaycan çempionatı   Açılış mərasimi   yarış  

