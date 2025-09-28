İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 28 sentyabr, 2025
    Süleyman İsmayılzadə: Üzgüçülük yarışlarında yeni medallar əldə etməyə çalışacağıq

    Azərbaycan təmsilçiləri növbəti yarışlarda yeni medallar qazanmağa çalışacaqlar.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanan Azərbaycan üzgüçüsü Süleyman İsmayılzadə deyib.

    O, uğurlu nəticəyə görə sevincli olduğunu bildirib:

    "MDB Oyunlarının üzgüçülük yarışlarında bu günə qədər heç bir medal qazanmamışdıq. Bu, qazandığımız ilk medallardan idi. Fəxr edirəm ki, uğurlu nəticələrdən birinə də mən imza atmışam. Bu hələ son deyil. Yeni medallar əldə etməyə çalışacağıq. Uğurlu nəticələrə görə məşqçimizə təşəkkür edirik".

    Qeyd edək ki, Süleyman İsmayılzadə 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə yarışında gümüş medala sahib çıxıb.

    III MDB Oyunları üzgüçülük

