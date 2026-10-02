Şəkidə bədii gimnastika üzrə regional yarış təşkil olunacaq
Fərdi
- 02 oktyabr, 2026
- 13:13
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Şəki Olimpiya İdman Kompleksində bədii gimnastika üzrə regional yarış keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb.
Oktyabrın 16-da baş tutacaq turnirdə müxtəlif bölgələri təmsil edən idmançılar bacarıqlarını göstərməyə çalışacaqlar.
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