    Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Qızıl medala layiq idim"

    Fərdi
    21 oktyabr, 2025
    13:54
    Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: Qızıl medala layiq idim

    Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-pridə qızıl medal qazanmağa layiq olduğunu düşünür.

    "Report"un məlumatına görə, 27 yaşlı idmançı bu barədə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    Milli üzvü turnirdəki çıxışını yüksək qiymətləndirib:

    "Buradakı çıxışım çox yaxşı idi. Özümə inanırdım, çempion ola biləcəyimi düşünürdüm. Çünki yaxşı hazırlaşmışdım. Braziliyada təlim-məşq toplanışına qatılmışdıq. Qran-pridə çempion olmağa layiq idim. Əzmkarlıq göstərərək qızıl medal qazandım".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları Meksikadakı yarışı 9 medalla başa vurublar.

