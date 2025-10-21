Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Qızıl medala layiq idim"
Fərdi
- 21 oktyabr, 2025
- 13:54
Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-pridə qızıl medal qazanmağa layiq olduğunu düşünür.
"Report"un məlumatına görə, 27 yaşlı idmançı bu barədə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
Milli üzvü turnirdəki çıxışını yüksək qiymətləndirib:
"Buradakı çıxışım çox yaxşı idi. Özümə inanırdım, çempion ola biləcəyimi düşünürdüm. Çünki yaxşı hazırlaşmışdım. Braziliyada təlim-məşq toplanışına qatılmışdıq. Qran-pridə çempion olmağa layiq idim. Əzmkarlıq göstərərək qızıl medal qazandım".
Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları Meksikadakı yarışı 9 medalla başa vurublar.
Son xəbərlər
14:01
Prezident: TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaqXarici siyasət
13:54
Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Qızıl medala layiq idim"Fərdi
13:54
"Azərbaycan Dəmir Yolları" ADB-nin dəstəyi ilə karbon kreditləri bazarına çıxmağa hazırlaşırMaliyyə
13:51
Foto
Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
13:50
Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcəkRegion
13:47
Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıbİKT
13:47
Foto
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıbFutbol
13:43