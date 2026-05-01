"Prezident Kuboku 2026"nın qalibi Qiyas Əhmədov: "Əvvəlcədən inanırdıq ki, nəticəmiz əla olacaq"

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Fərdi
    • 01 may, 2026
    • 16:09
    Prezident Kuboku 2026nın qalibi Qiyas Əhmədov: Əvvəlcədən inanırdıq ki, nəticəmiz əla olacaq

    Azərbaycan təmsilçisi Qiyas Əhmədov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatasında nəticələrinin əla olacağına inanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı bunu Mingəçevirdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Tengiz Qaqnidze ilə birlikdə ikinəfərlik kayak qayığında (2008-2009-cu il təvəllüdlü idmançılar) qızıl medal qazanan idmançı turnirdə yüksək nəticə göstərdiklərini bildirib:

    "Çox şadam ki, bu yarışda ən yüksək nəticəni göstərdik. Bu, düzgün məşq prosesinin bəhrəsidir. Yarışa çox ciddi hazırlaşmışdıq. Əvvəlcədən inanırdıq ki, nəticəmiz əla olacaq. Baxmayaraq ki, müəyyən çətinliklər oldu. Gündüz saatlarında keçirilən yarış olduğu üçün müəyyən yorğunluq var idi".

    Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Almaniya, Yunanıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Litva, Moldova, Rumıniya, Serbiya, İsveç, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən artıq idmançı iştirak edib.

    Prezident Kuboku 2026 beynəlxalq reqatası Qiyas Əhmədov Tengiz Qaqnidze Heydər Əliyev Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası

