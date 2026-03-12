Nurəddin Rəcəbov: "Avropa çempionatında əsas hədəf ən azı bir dəst medal qazanmaqdır"
- 12 mart, 2026
- 15:14
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında Azərbaycanın yunan-Roma güləşçilərindən ən azı bir dəst medal gözlənilir.
Bunu "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında millinin böyük məşqçisi Nurəddin Rəcəbov deyib.
Mütəxəssis komandanın heyətində müəyyən rotasiyalar edildiyini və gənclərə şans verildiyini bildirib:
"Ötən illə müqayisədə bəzi qızıl medal qazanan idmançılarımız müəyyən səbəblərdən burada iştirak etmirlər. Heyətə gənc güləşçiləri qatmışıq ki, bu da yeni strategiyamızın bir hissəsidir. Müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirik. Məqsədimiz Yay Olimpiya Oyunlarına qədər yeni və gənc idmançıları komandaya uyğunlaşdırmaqdır. Avropa çempionatı həqiqətən ağır keçir, kifayət qədər güclü rəqiblərimiz var və onları təhlil edirik. Buradakı rəqiblərin əksəriyyəti böyüklər səviyyəsində də medal qazanan uşaqlardır. Buna baxmayaraq, yüksək nəticə üçün mübarizə aparacağıq".
N.Rəcəbov medal sayı ilə bağlı danışıb:
"Təcrübədə görmüşük ki, bəzən 100 faiz medal qazanacağını düşündüyün idmançı ilk görüşdə məğlub olub. Amma əsas hədəfimiz minimum bir dəst medal əldə etməkdir. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq".
Böyük məşqçi həmçinin sərbəst güləşçilərin uğurunu və qadın millimizin şanslarını dəyərləndirib:
"Sərbəst güləş millimizi təbrik edirəm, komanda hesabında ikinci oldular, gözəl nəticədir. Qadın güləşçilərimiz də yarışa yaxşı başlayıblar. İnanıram ki, onlarda da qızıl medal olacaq".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında sabah mübarizəyə qoşulacaqlar.