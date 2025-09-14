NTD amerikalı basketbolçunu transfer edib
Fərdi
- 14 sentyabr, 2025
- 14:08
NTD amerikalı basketbolçu Camel Kinqi transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, forvard mövqeyində çıxış edən 23 yaşlı oyunçu ilə birillik müqavilə imzalanıb.
Kinq son olaraq ölkəsinin "Kenneso Steyt Ouls" klubunun şərəfini qoruyub.
Qeyd edək ki, NTD buna qədər Ladarius Marşalın, Kobi Montqomerinin və Andra Makkinin transferlərini həyata keçirib.
