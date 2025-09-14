İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Fərdi
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:08
    NTD amerikalı basketbolçu Camel Kinqi transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki,  forvard mövqeyində çıxış edən 23 yaşlı oyunçu ilə birillik müqavilə imzalanıb. 

    Kinq son olaraq ölkəsinin "Kenneso Steyt Ouls" klubunun şərəfini qoruyub.

    Qeyd edək ki, NTD buna qədər Ladarius Marşalın, Kobi Montqomerinin və Andra Makkinin transferlərini həyata keçirib.

