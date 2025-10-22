İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Fərdi
    • 22 oktyabr, 2025
    • 20:12
    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi və Həmkarlar İttifaqları Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şahmat Mərkəzində "8 Noyabr – Zəfər Günü"nə həsr olunmuş şahmat üzrə Naxçıvan reytinq turniri keçiriləcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, oktyabrın 30-dan noyabrın 5-dək davam edəcək yarış İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olacaq.

    Yarışda FIDE ID hesabı olan hər bir kəs iştirak edə bilər.

    Yarışın qalibi 500, II yerə 300, III yerə 150 manat pul mükafatı, kubok, medal və diplomlar təqdim olunacaq. Həmçinin, 8, 10, 12,14 yaşadək oğlan və qız şahmatçılar arasında hər yaş kateqoriyası üzrə ən çox xal toplayan iştirakçılar əlavə olaraq 50 manat pul və diplomla mükafatlandırılacaq.

    Qeyd edək ki, turnirin təşkilində məqsəd "Zəfər Günü"nün qeyd olunması ilə yanaşı Naxçıvanda şahmatın təbliği və inkişafına, şahmatçıların oyun təcrübəsinin və beynəlxalq reytinqinin artırılmasına nail olmaqdır.

