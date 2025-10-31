İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:10
    Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Olimpiya Kompleksində bu gün kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ACF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İmtahanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 115 cüdoçusu müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə imtahan verib. İmtahanı uğurla keçən idmançılara müvafiq kəmər və sertifikat təqdim edilib.

    Rəsmi kəmər imtahanlarının keçirilməsi idmançıların cüdo texnikalarını hərtərəfli öyrənməsi, həmçinin onların motivasiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Kəmər imtahanı peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi olaraq tanınması, eləcə də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün zəruridir.

    Naxçıvan Olimpiya Kompleksi kəmər dərəcələri İmtahan Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    15:30

    Hesablama Palatası 2026-cı il dövlət büdcəsinə rəy verib, Milli Məclisə göndərib

    Biznes
    15:26

    Şəhid qardaşı: Elçin döyüşdə yaralansa da, müalicə olunub yenidən cəbhəyə qayıtmışdı

    Daxili siyasət
    15:20

    "AzerGold" məhsul portfelini 1 qramlıq qızıl külçələr hesabına genişləndirib

    Biznes
    15:17

    TİKA sədri: Zəngəzur dəhlizinin önəmi səbəbilə Naxçıvanda Proqram Koordinasiya ofisi açacağıq – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    15:17

    "Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    15:15
    Foto

    Hazırda Ağdərənin 7, Xocalının isə 11 kəndinə əhalinin köçürülməsi istiqamətində işlər aparılır

    Qarabağ
    15:10
    Foto

    Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    15:04

    Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadır

    Xarici siyasət
    15:01
    Foto

    Qəbələ şəhərində kütləvi futbol festivalı təşkil olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti