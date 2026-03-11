İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Musa Ağayev: Finala çıxa bilərdim, səhvlərim çox oldu

    Serbiyada keçirilən U-23 Avropa çempionatında bürünc medal qazanan Azərbaycan güləşçisi Musa Ağayev finala səhvlərinin çox olması səbəbindən çıxa bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, güləşçi bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Yarış yaxşı keçdi. Qızıl medal qazana bilərdim, səhvlərim çox oldu. Erməni rəqibimin üzərində son saniyələrdə qələbə qazandım. Sevinirəm ki, Vətənə medalsız qayıtmadım".

    M.Ağayev qarşıdakı hədəflərindən də danışıb:

    "Hədəfim Los-Ancelesdə keçiriləcək olimpiadaya daha yaxşı hazırlaşıb, qızıl medalı əldə etməkdir".

    Musa Ağayev U-23 Avropa çempionatı Azərbaycan güləşçisi

