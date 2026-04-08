    Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Fərdi
    • 08 aprel, 2026
    • 21:21
    Mingəçevirdə Üzməyi Öyrənək layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Mingəçevir şəhərində Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının təşkilatçılığı ilə "Üzməyi Öyrənək" layihəsində çalışacaq məşqçilər üçün seminara start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, təlim proqramını uğurla başa vuran məşqçilər layihə çərçivəsində eyni metodologiya əsasında məktəblilərə dərslər keçəcəklər.

    Bu yanaşma ölkə üzrə vahid üzgüçülük tədrisi modelinin formalaşdırılmasına və mütəxəssislər arasında ortaq metodiki yanaşmanın tətbiqinə xidmət edir.

    Layihənin əsas məqsədi üzgüçülüyü həyati əhəmiyyətli bacarıq və suda təhlükəsizliyin əsas elementi kimi təşviq etməkdir. Proqram uşaqlarda suya uyğunlaşmanı, habelə ilkin təhlükəsizlik vərdişlərinin, əsas üzmə bacarıqlarının və özünəinamın formalaşdırılmasını hədəfləyir. Eyni zamanda, perspektivli idmançıların müəyyənləşdirilməsi layihənin əsas məqsədləri sırasındadır.

    Qeyd edək ki, respublikanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən 58 məşqçinin iştirakı ilə keçirilən seminarı üzgüçülük üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi, isveçrəli mütəxəssis Luka Qabrilo keçirir.

    Mingəçevirdə Üzməyi Öyrənək layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Mingəçevirdə Üzməyi Öyrənək layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Mingəçevirdə Üzməyi Öyrənək layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Mingəçevirdə Üzməyi Öyrənək layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb
