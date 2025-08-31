    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 13:27
    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə açıq suda ənənəvi kütləvi üzmə yarışı keçirilir.

    Mingəçevir şəhərində, Kür çayının iki sahili arasında baş tutan "Kürü keçək?!" adlı yarış rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Zəfərinin 5 illiyinə həsr olunub.

    Sayca 4-cü dəfə təşkil edilən yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından üzmə bacarığına malik, 12 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edirlər. İştirakçılar hazırlıq səviyyəsinə uyğun olaraq iki əsas kateqoriya üzrə mübarizə aparırlar.

    "Peşəkarlar" kateqoriyasında 1050 metr, "Həvəskarlar" yarışında isə 350 metrlik məsafə qət ediləcək. Yarışlar 12-17, 18-23, 24-35, 36-55, 56-70 və 70+ yaş kateqoriyaları üzrə keçirilir. Ən yaşlı iştirakçının isə 79 yaşı var.

    Bu il ilk dəfə olaraq yarışda 700 metr məsafəyə estafet yarışı da təşkil ediləcək.

