    Fərdi
    • 12 sentyabr, 2025
    • 11:26
    Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinat olub

    Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Şahin Kazımzadə qurumun prezidentinin müşaviri təyin edilib.

    1978-ci ildə Bakıda anadan olan Ş.Kazımzadə daha əvvəl Azərbaycan Gimnastika Federasiyası və Bakı Gimnastika Məktəbində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

    təyinat Milli Paralimpiya Komitəsi Şahin Kazımzadə

