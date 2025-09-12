Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinat olub
Fərdi
- 12 sentyabr, 2025
- 11:26
Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinat olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Şahin Kazımzadə qurumun prezidentinin müşaviri təyin edilib.
1978-ci ildə Bakıda anadan olan Ş.Kazımzadə daha əvvəl Azərbaycan Gimnastika Federasiyası və Bakı Gimnastika Məktəbində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.
