Milli Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü ilə "III Təhlükəsiz İdman Forumu" keçirilir
- 17 oktyabr, 2025
- 11:42
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) təşəbbüsü ilə "III Təhlükəsiz İdman Forumu" keçirilir.
"Report"un məlumatına görə, tədbirdə MOK-un baş katibi Azər Əliyev, federasiya rəsmiləri, bu sahə üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspert Lüsi Troşet iştirak edirlər.
İlk olaraq MOK-un marketinq şöbəsinin direktoru Səkinə Vəliyeva iştirakçıları salamlayıb, qurumun Beynəlxalq Proqramlar Departamentinin rəhbəri Mehman Kərimovun vəfatı ilə əlaqədar bir dəqiqəlik sükut olub.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) Təhlükəsiz İdman Bölməsinin direktoru Kirsti Burovs onlayn formada tədbirə qoşulub və Azərbaycan MOK-un gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib.
Daha sonra Lüsi Troşet beynəlxalq federasiyaların təhlükəsizlik təşəbbüsləri və milli federasiyalar üçün praktiki tövsiyələr haqqında təqdimatla çıxış edib.
Ardınca Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Elgün Səfərov fikirlərini bölüşüb.
Forumun ilk hissəsinin sonunda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Təhsil şöbəsinin müdiri Orxan Oruczadə idmanda psixi sağlamlıq və təhlükəsizliyin təminatı mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Tədbirin ikinci yarısında BOK-un Təhlükəsiz İdman İşçi Qrupunun MOKA nümayəndəsi Maya Pekoviç, MOK-un idman şöbəsinin baş məsləhətçisi, təhlükəsiz idman üzrə beynəlxalq inspektor Vaqif Əliyev, təhlükəsiz idman üzrə məsləhətçi Ayan Xankişiyeva və Azərbaycan Atletika Federasiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin koordinatoru Ayxan Xəkilinin proqram çərçivəsində geniş təqdimatları olacaq.