    Mərakeşdə qəzaya düşən portuqaliyalı motosikletçi ölüb

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:52
    Mərakeşdə keçirilən ralli zamanı qəzaya düşən portuqaliyalı motosikletçi Jorje Brandau ölüb.

    "Report"un "Mundo Deportivo"ya istinadən məlumatına görə, hadisə Erfud şəhəri ətrafında halqavarı trasda baş verib.

    İdmançı rallinin sonuncu, V mərhələsində finiş xəttinə iki kilometr qalmış qəzaya düşüb. O, tibbi helikopterlə tez bir zamanda xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

