Mərakeşdə qəzaya düşən portuqaliyalı motosikletçi ölüb
Fərdi
- 18 oktyabr, 2025
- 09:52
Mərakeşdə keçirilən ralli zamanı qəzaya düşən portuqaliyalı motosikletçi Jorje Brandau ölüb.
"Report"un "Mundo Deportivo"ya istinadən məlumatına görə, hadisə Erfud şəhəri ətrafında halqavarı trasda baş verib.
İdmançı rallinin sonuncu, V mərhələsində finiş xəttinə iki kilometr qalmış qəzaya düşüb. O, tibbi helikopterlə tez bir zamanda xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
