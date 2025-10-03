İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:08
    Azərbaycan gimnastı: III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm

    III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanan Maqsud Mahsudov Azərbaycan bayrağını yüksəldiyi üçün çox sevinclidir.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Oğlanlar arasında fərdi yarışın qalibi olan gimnast məşqçilərinə təşəkkür edib:

    "Təəssüratlarım çox gözəldir. Məşqçilərimə təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına təşəkkür edirəm ki bizim üçün belə bir yarış təşkil olundu. Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevinirəm. Qızıl medal qazandım və bu mənim üçün böyük bir şeydir".

    O, azarkeşlərə və anasına xüsusi minnətdarlığını bildirib:

    "Tribunada anam da oturmuşdu. Ona çox minnətdaram ki, bizə dəstək oldu. Bacım Selcan Mahsudova üçüncü yeri tutdu. İkimiz də medalla qayıdacağıq. Bizə dəstək olanların hər birinə təşəkkür edirəm. Onların da övladlarına belə uğur qismət olsun".

    III MDB Oyunları Maqsud Mahsudov Qızıl medal Şəki

    Son xəbərlər

    13:28

    AAYDA: Laza kəndinin yolu lil və palçıqdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    13:21

    Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir

    Energetika
    13:18

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb

    Maliyyə
    13:14

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Turizm
    13:13
    Foto

    SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıb

    Energetika
    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti