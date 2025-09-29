Könül Mikayılova: "III MDB Oyunlarında nəticələr gözlədiyimizdən uğurlu oldu"
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 15:31
Azərbaycanın stolüstü tennisçilərinin III MDB Oyunlarında qazandığı nəticələr gözləniləndən uğurlu olub.
"Report" un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının baş katibi Könül Mikayılova final görüşlərindən sonra deyib.
O, yarışa yaxşı hazırlaşdıqlarını vurğulayıb:
"Yarışa tam heyətlə hazırlaşmışdıq. Rəqiblər çox güclü idi. Bu gün hər üç finalda Rusiya təmsilçilərinə məğlub olduq. Buna baxmayaraq, nəticə bizim üçün gözləniləndən də yaxşı oldu".
Qeyd edək ki, Azərbaycan stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında 6 gümüş, 3 bürünc medalla ikinci pilləni tutublar.
