İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İsveçrəli tennisçinin adı Şöhrət Zalına daxil ediləcək

    Fərdi
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:34
    İsveçrəli tennisçinin adı Şöhrət Zalına daxil ediləcək

    İsveçrəli sabiq tennisçi Rocer Federerin adı Beynəlxalq Tennis Şöhrət Zalına daxil ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ATP Tour" məlumat yayıb.

    Məşhur tennisçi açıqlamasında bir çox tennis çempionları ilə yanaşı durmağın böyük şərəf olduğunu söyləyib.

    Qeyd edək ki, R.Federer karyerası ərzində ATP reytinqində 310 həftə ilk pillədə qalıb. İsveçrəli əfsanə karyerası ərzində 103 titul qazanıb. O, bu göstəricidə yalnız amerikalı tennisçi Cimmi Konnorsdan (109 titul) geri qalır.

    Rocer Federer Cimmi Konnors Beynəlxalq Tennis Şöhrət Zalı

    Son xəbərlər

    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    16:39

    Mingəçevirdə sosial evlərin tikintisi təklif olunur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti