İsveçrəli tennisçinin adı Şöhrət Zalına daxil ediləcək
Fərdi
- 19 noyabr, 2025
- 16:34
İsveçrəli sabiq tennisçi Rocer Federerin adı Beynəlxalq Tennis Şöhrət Zalına daxil ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ATP Tour" məlumat yayıb.
Məşhur tennisçi açıqlamasında bir çox tennis çempionları ilə yanaşı durmağın böyük şərəf olduğunu söyləyib.
Qeyd edək ki, R.Federer karyerası ərzində ATP reytinqində 310 həftə ilk pillədə qalıb. İsveçrəli əfsanə karyerası ərzində 103 titul qazanıb. O, bu göstəricidə yalnız amerikalı tennisçi Cimmi Konnorsdan (109 titul) geri qalır.
