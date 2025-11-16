İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 19:00
    İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın daha bir idmançısı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, uşu-sandada Elçin Eminov bürünc mükafata sahib çıxıb.

    O, 60 kq çəki dərəcəsində fərqlənib.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları uşu-sanda Bürünc medal Elçin Eminov
    Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

    Son xəbərlər

    19:35

    Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölüb

    Hadisə
    19:32

    Tovuzda qidadan zəhərlənənlər evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:30

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    19:29

    Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    19:14
    Foto

    Oğuzdan axan dağ çaylarında qabaqlayıcı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    19:00

    İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    18:59

    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    18:48

    "Barselona" beş müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    18:30

    Yaponiyanın yeni baş nazirinin reytinqi yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti