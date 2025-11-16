İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 16 noyabr, 2025
- 19:00
Azərbaycanın daha bir idmançısı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, uşu-sandada Elçin Eminov bürünc mükafata sahib çıxıb.
O, 60 kq çəki dərəcəsində fərqlənib.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
19:35
Bərdədə üç yaşlı uşaq quyuya düşərək ölübHadisə
19:32
Tovuzda qidadan zəhərlənənlər evə buraxılıblar - YENİLƏNİBHadisə
19:30
Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
19:29
Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı İslamiadada bürünc medal qazanıbFərdi
19:14
Foto
Oğuzdan axan dağ çaylarında qabaqlayıcı tədbirlər görülürİnfrastruktur
19:00
İslamiada: Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal qazanıbFərdi
18:59
Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan varHadisə
18:48
"Barselona" beş müdafiəçi ilə maraqlanırFutbol
18:30