Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на Исламиаде
Индивидуальные
- 16 ноября, 2025
- 19:31
Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, Эльчин Эминов завоевал бронзовую награду в ушу-саньда в весовой категории 60 кг.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
Последние новости
19:40
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-РиядеИндивидуальные
19:34
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
19:31
Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на ИсламиадеИндивидуальные
19:17
В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человекПроисшествия
19:08
Фото
Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
18:59
Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕСДругие страны
18:39
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛАДругие страны
18:18
В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой ObamacareДругие страны
18:00