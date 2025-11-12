İslamiada: Azərbaycan təmsilçiləri bu gün altı növdə çıxış edəcəklər
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 09:19
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün Azərbaycan idmançıları altı növdə çıxış edəcəklər.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, ölkə təmsilçiləri ağırlıqqaldırma, voleybol, stolüstü tennis, muaytay, karate və üzgüçülükdə mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 29 mükafatla (4 qızıl, 9 gümüş, 16 bürünc) medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb. Türkiyə 68 medalla (43 qızıl, 24 gümüş, 11 bürünc) birincidir.
Son xəbərlər
10:11
ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edirBiznes
10:07
Kamran Əliyev: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülürHadisə
10:05
"Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldırBiznes
10:04
Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"Biznes
10:03
Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edibXarici siyasət
10:01
Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölübHadisə
10:00
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaqKomanda
09:59
Bakıda hamamda yıxılan 86 yaşlı qadın ölübHadisə
09:55