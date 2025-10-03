İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:35
    III MDB Oyunlarında uğurla çıxış edən stolüstü tennisçilər mükafatlandırılıb

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası (ASTF) III MDB Oyunlarında uğurla çıxış edən idmançıları mükafatlandırıb.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Qurumun vitse-prezidenti Elmar İslam və baş katibi Könül Mikayılova turnirdə uğurlu çıxış edən idmançılarla görüşüb.

    Millinin məşqçi heyətinin də qatıldığı tədbirdə stolustü tennisçiləri yüksək nəticələr münasibəti ilə təbrik edən ASTF rəsmiləri onlara gələcək yarışlarda da uğurlar arzulayıb, lazımi təklif və tövsiyyələrini veriblər.

    Ardınca III MDB Oyunlarında Azərbaycanda layiqincə təmsil edən stolüstü tennisçilər və məşqçilərə, həmçinin federasiya nümayəndələrinə ASTF-nin təşəkkürnaməsi, hədiyyə və mükafatı təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, stolüstü tennisçilər sözügedən yarışda 6 gümüş, 3 bürünc medal qazanıblar.

    III MDB Oyunları stolüstü tennis Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası

