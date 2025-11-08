İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:25
    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Azərbaycanın cüdoçusu Hidayət Heydərov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 1/8 finalda mərhələsində Cibutidən olan Aden-Alexandre Huseyn Muhammedi 1:0 hesabı ilə üstələyərək titullu idmançımız adını növbəti raunda yazdırıb.

    H.Heydərov 1/4 finalda Qambiyalı Faye Alek Njiedən də üstün olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    hidayət heydərov cüdo VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında ilk medalını qazanıb

    Fərdi
    14:33
    Video

    Bakıda Hərbi paradda ilk dəfə insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib

    Hərbi
    14:28
    Video

    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib

    Hərbi
    14:27

    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib

    Hərbi
    14:25
    Video

    Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndirib

    Xarici siyasət
    14:25
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    14:22
    Video

    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır

    Xarici siyasət
    14:22
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hərbi
    14:17

    Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti