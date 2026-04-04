İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunun açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    • 04 aprel, 2026
    • 16:53
    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunun açılış mərasimi baş tutub

    Gəncədə təşkil olunan yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunun açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayındakı tədbirdə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, Avropa Cüdo Birliyinin İdman Komissarı Patris Roqnon, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Cavad Cavadov, Gəncə Daşkəsən regional idarəsinin rəisi Elşən Hüseynov və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    İlk olaraq Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

    Çıxış edən rəsmilər turnirin əhəmiyyətindən söz açıblar və iştirakçı cüdoçulara uğurlar arzulayıblar.

    Natiq Bağırov yarışda 10 ölkədən 269 cüdoçunun mübarizə apardığını xatırladıb:

    "Azərbaycanın qazandığı uğurlar dövlətin diqqət və qayğısının nəticəsidir. Ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edir. Bu il cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək".

    Ardınca mərasimin bədii hissəsi start götürüb. Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin "Xəmsə" ritm və rəqs ansamblı çıxış ediblər.

    Xatırladaq ki, Avropa Kubokuna aprelin 5-də yekun vurulacaq.

    Cüdo Natiq Bağırov Patris Roqnon Cavad Cavadov Elşən Hüseynov Gənclər və İdman Nazirliyi Gəncə İdman Sarayı Avropa Kuboku

