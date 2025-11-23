İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    • 23 noyabr, 2025
    • 10:17
    Formula 1 üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    ABŞ-də keçirilən "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, "Red Bull"un niderlandlı pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qalib adını qazanıb.

    "Maklaren"dən Lando Norris ikinci, "Mersedes"dən isə Corc Rassel üçüncü olub.

    Maks Ferstappen Las-Veqas qran-pri "Formula 1"
