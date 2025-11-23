"Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib
Fərdi
- 23 noyabr, 2025
- 10:17
ABŞ-də keçirilən "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, "Red Bull"un niderlandlı pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qalib adını qazanıb.
"Maklaren"dən Lando Norris ikinci, "Mersedes"dən isə Corc Rassel üçüncü olub.
Son xəbərlər
11:08
Foto
Video
Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
11:06
Xvtisiaşvili: Orta Dəhliz Gürcüstan və Türkmənistan üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradırRegion
11:01
NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edibKomanda
10:46
Azər Kərimli: Ukrayna ərazi bütövlüyünü Azərbaycan kimi öz gücü hesabına təmin etmək iqtidarında deyilSiyasət
10:17
"Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşibFərdi
10:12
Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilərDigər ölkələr
09:46
Ukraynanın Çerkassı vilayətində evdə baş verən yanğında dörd uşaq həlak olubDigər ölkələr
09:29
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaqFərdi
09:13